Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября

Инициатива направлена на укрепление взаимодействия между активными жителями столицы и представителями городских структур.

В период с 15 по 30 октября в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы впервые будет организована серия из пяти нетворкинг-сессий, посвященных вопросам общественной деятельности и реализации молодежных проектов.

Встречи призваны создать эффективную площадку для презентации и обсуждения социальных, творческих и иных инициатив молодежи в возрасте от 16 до 30 лет. Участники смогут не только представить свои проекты, но и обменяться опытом с единомышленниками, а также получить экспертную оценку и поддержку от официальных лиц. Регистрация для участия в сессиях не требуется.

Участники и цели проекта

Особенностью нового формата является широкий круг организаций и должностных лиц, привлеченных к работе. В нетворкинг-сессиях примут участие: представители Центра молодежного парламентаризма, сотрудники Агентства общественных проектов и Центра развития, а также руководители районных управ города и сотрудники Объединения культурных и досуговых центров ЦАО.

Основная цель мероприятия — налаживание горизонтальных связей между молодежью, занимающейся общественной деятельностью, и вертикальных связей с руководителями городских структур, отвечающими за внедрение проектов на муниципальном уровне. Организаторы подчеркивают, что формат позволяет как активно презентовать собственные инициативы, так и участвовать в качестве слушателя.

Расписание нетворкинг-сессий

Серия из пяти запланированных сессий пройдет на различных культурных и досуговых площадках Центрального административного округа:

Первая сессия состоится 15 октября в 18:30 в Доме культуры "Гайдаровец" по адресу: улица Земляной Вал, дом 27, строение 3. Вторая встреча пройдет 16 октября в 16:00 в Центральной детской библиотеке № 14 (отдел "Научка") по адресу: Дубининская улица, дом 20, строение 1. Третья сессия запланирована на 23 октября в 18:00. Гостей ждут в Центре детства Мещанского района по адресу: 2-й Троицкий переулок, дом 6а, строение 3. Четвертая встреча состоится 28 октября в 17:00 в библиотеке № 2 имени Ю.В. Трифонова по адресу: Лесная улица, дом 63, строение 1. Заключительная сессия пройдет 30 октября в 18:00 в библиотеке № 9 имени Н.В. Гоголя по адресу: Большая Грузинская улица, дом 39.

Инициатива является частью работы по развитию молодежного потенциала и гражданской активности в столице.