Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября

Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября
89

Инициатива направлена на укрепление взаимодействия между активными жителями столицы и представителями городских структур.

В период с 15 по 30 октября в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы впервые будет организована серия из пяти нетворкинг-сессий, посвященных вопросам общественной деятельности и реализации молодежных проектов.

Встречи призваны создать эффективную площадку для презентации и обсуждения социальных, творческих и иных инициатив молодежи в возрасте от 16 до 30 лет. Участники смогут не только представить свои проекты, но и обменяться опытом с единомышленниками, а также получить экспертную оценку и поддержку от официальных лиц. Регистрация для участия в сессиях не требуется.

Участники и цели проекта

Особенностью нового формата является широкий круг организаций и должностных лиц, привлеченных к работе. В нетворкинг-сессиях примут участие: представители Центра молодежного парламентаризма, сотрудники Агентства общественных проектов и Центра развития, а также руководители районных управ города и сотрудники Объединения культурных и досуговых центров ЦАО.

Основная цель мероприятия — налаживание горизонтальных связей между молодежью, занимающейся общественной деятельностью, и вертикальных связей с руководителями городских структур, отвечающими за внедрение проектов на муниципальном уровне. Организаторы подчеркивают, что формат позволяет как активно презентовать собственные инициативы, так и участвовать в качестве слушателя.

Расписание нетворкинг-сессий

Серия из пяти запланированных сессий пройдет на различных культурных и досуговых площадках Центрального административного округа:

  1. Первая сессия состоится 15 октября в 18:30 в Доме культуры "Гайдаровец" по адресу: улица Земляной Вал, дом 27, строение 3.
  2. Вторая встреча пройдет 16 октября в 16:00 в Центральной детской библиотеке № 14 (отдел "Научка") по адресу: Дубининская улица, дом 20, строение 1.
  3. Третья сессия запланирована на 23 октября в 18:00. Гостей ждут в Центре детства Мещанского района по адресу: 2-й Троицкий переулок, дом 6а, строение 3.
  4. Четвертая встреча состоится 28 октября в 17:00 в библиотеке № 2 имени Ю.В. Трифонова по адресу: Лесная улица, дом 63, строение 1.
  5. Заключительная сессия пройдет 30 октября в 18:00 в библиотеке № 9 имени Н.В. Гоголя по адресу: Большая Грузинская улица, дом 39.

Инициатива является частью работы по развитию молодежного потенциала и гражданской активности в столице.

Шоу-бизнес в Telegram

14 октября 2025, 13:40
Фото: freepik.com
mos.ru✓ Надежный источник

В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств.

В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств.
В Москве расширен перечень фракций, принимаемых на вторичную переработку. В рамках развития проекта "Экоточки Москвы", запущенного осенью прошлого года, жители столицы теперь могут сдать использованные блистерные упаковки от таблеток.

В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов

В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов
Власти Московской области планируют демонтировать не менее 10 тысяч незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) до 2028 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона. По данным областных властей, в 2025 году в Подмосковье планируется ликвидировать от 2,5 до 5 тысяч объектов, а в 2027 году — от 4 до 6,5 тысяч.

В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин

В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин
В районе Внуково, на территории столицы России, открылся новый завод крупномодульного домостроения, который стал значимым событием не только для Москвы, но и для всей страны. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это современное предприятие представляет собой крупнейший и самый технологичный завод модульного домостроения в мире.

Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве

Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве
В Москве продолжается третий сезон уникального проекта "Урок со звездой", который предоставляет студентам театральных колледжей возможность встретиться с выдающимися деятелями искусства. В Москве продолжается третий сезон уникального проекта "Урок со звездой", который предоставляет студентам театральных колледжей возможность встретиться с выдающимися деятелями искусства.

Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень"

Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень"
Девять соглашений на общую сумму 6 млрд рублей заключили власти Московской области с инвесторами в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень-2025". Об этом сообщил заместитель председателя правительстварегиона Вячеслав Духин. «Подмосковье часто не воспринимают как сельскохозяйственный регион, между тем это не так.

