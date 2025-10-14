В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов

По данным областных властей, в 2025 году в Подмосковье планируется ликвидировать от 2,5 до 5 тысяч объектов, а в 2027 году — от 4 до 6,5 тысяч. К 2028 году количество НТО в области сократится вдвое — с текущих 25 тысяч до 12 тысяч.
«Должны сохраниться и развиваться только цивилизованные современные форматы, и мы поддерживаем тех, кто работает честно. А ларьки, серые схемы и "палаточные анклавы" окончательно должны остаться в прошлом», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства.
Зампред подмосковного правительства Вячеслав Духин уточнил, что с начала 2025 года уже демонтировано более 2,8 тысячи незаконных объектов.
Духин также отметил, что темпы сноса увеличились в 8 раз по сравнению с прошлым годом. Эти меры соответствуют задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Особое внимание уделяется объектам на частной земле. Как отметили в правительстве Московской области, инициатива Подмосковья о включении таких НТО в единую схему размещения поддержана Минпромторгом РФ и более чем 40 субъектами РФ.
Соответствующий законопроект планируется рассмотреть во втором чтении в Госдуме в октябре.
После демонтажа незаконных объектов на их месте проводится благоустройство, создаются скверы, аллеи и другие общественные пространства.