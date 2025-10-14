Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Елена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Вторник 14 октября

11:08Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 10:16В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов
В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов

В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов
100

Власти Московской области планируют демонтировать не менее 10 тысяч незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) до 2028 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

По данным областных властей, в 2025 году в Подмосковье планируется ликвидировать от 2,5 до 5 тысяч объектов, а в 2027 году — от 4 до 6,5 тысяч. К 2028 году количество НТО в области сократится вдвое — с текущих 25 тысяч до 12 тысяч.

«Должны сохраниться и развиваться только цивилизованные современные форматы, и мы поддерживаем тех, кто работает честно. А ларьки, серые схемы и "палаточные анклавы" окончательно должны остаться в прошлом», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства.

Зампред подмосковного правительства Вячеслав Духин уточнил, что с начала 2025 года уже демонтировано более 2,8 тысячи незаконных объектов.

Духин также отметил, что темпы сноса увеличились в 8 раз по сравнению с прошлым годом. Эти меры соответствуют задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Особое внимание уделяется объектам на частной земле. Как отметили в правительстве Московской области, инициатива Подмосковья о включении таких НТО в единую схему размещения поддержана Минпромторгом РФ и более чем 40 субъектами РФ.

Соответствующий законопроект планируется рассмотреть во втором чтении в Госдуме в октябре.

После демонтажа незаконных объектов на их месте проводится благоустройство, создаются скверы, аллеи и другие общественные пространства.

14 октября 2025, 10:16
Фото: пресс-служба правительства Подмосковья
В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин

В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин
В районе Внуково, на территории столицы России, открылся новый завод крупномодульного домостроения, который стал значимым событием не только для Москвы, но и для всей страны. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это современное предприятие представляет собой крупнейший и самый технологичный завод модульного домостроения в мире.

Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве

Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве
В Москве продолжается третий сезон уникального проекта "Урок со звездой", который предоставляет студентам театральных колледжей возможность встретиться с выдающимися деятелями искусства. В Москве продолжается третий сезон уникального проекта "Урок со звездой", который предоставляет студентам театральных колледжей возможность встретиться с выдающимися деятелями искусства.

Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень"

Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень"
Девять соглашений на общую сумму 6 млрд рублей заключили власти Московской области с инвесторами в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень-2025". Об этом сообщил заместитель председателя правительстварегиона Вячеслав Духин. «Подмосковье часто не воспринимают как сельскохозяйственный регион, между тем это не так.

Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь

Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь
В 2026 году москвичи и туристы смогут вновь насладиться атмосферой ресторана "Золотой колос" на ВДНХ, который вернется к своему историческому облику, созданному в 1954 году. Этот знаковый объект, являющийся неотъемлемой частью выставки, сейчас проходит масштабную реставрацию, целью которой является восстановление его первоначального великолепия.

Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве

Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве
Станкостроение является одной из основополагающих отраслей машиностроения, играющей ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета России. Мэр Москвы Сергей Собянин акцентировал внимание на важности этой сферы для укрепления экономики страны и повышения ее конкурентоспособности на международной арене. В столице функционирует более 70 предприятий, занимающихся производством станков, инструментов и высокотехнологичных роботизированных систем.

