В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов

Власти Московской области планируют демонтировать не менее 10 тысяч незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) до 2028 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

По данным областных властей, в 2025 году в Подмосковье планируется ликвидировать от 2,5 до 5 тысяч объектов, а в 2027 году — от 4 до 6,5 тысяч. К 2028 году количество НТО в области сократится вдвое — с текущих 25 тысяч до 12 тысяч.

«Должны сохраниться и развиваться только цивилизованные современные форматы, и мы поддерживаем тех, кто работает честно. А ларьки, серые схемы и "палаточные анклавы" окончательно должны остаться в прошлом», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства.

Зампред подмосковного правительства Вячеслав Духин уточнил, что с начала 2025 года уже демонтировано более 2,8 тысячи незаконных объектов.

Духин также отметил, что темпы сноса увеличились в 8 раз по сравнению с прошлым годом. Эти меры соответствуют задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Особое внимание уделяется объектам на частной земле. Как отметили в правительстве Московской области, инициатива Подмосковья о включении таких НТО в единую схему размещения поддержана Минпромторгом РФ и более чем 40 субъектами РФ.

Соответствующий законопроект планируется рассмотреть во втором чтении в Госдуме в октябре.

После демонтажа незаконных объектов на их месте проводится благоустройство, создаются скверы, аллеи и другие общественные пространства.