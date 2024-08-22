На рынке "Москва – на волне" проходят Дни Якутии

Московский рыбный рынок "Москва – на волне" стал площадкой для знакомства горожан с гастрономическими традициями Якутии.

Недавно открывшийся рыбный рынок "Москва – на волне" возле станции метро "Косино" предлагает москвичам и гостям столицы уникальную возможность познакомиться с кулинарным наследием одного из самых северных регионов России – Республики Саха (Якутия). До 25 августа здесь проходят "Дни Якутии", в рамках которых посетители могут приобрести и продегустировать традиционные якутские рыбные деликатесы.

Рыбный рынок "Москва – на волне" – первый в Москве формат подобного торгового пространства, где представлено около 500 наименований рыбы и морепродуктов из трех океанов и 13 морей. Помимо широкого ассортимента, рынок также активно проводит различные тематические мероприятия, знакомящие горожан с кулинарными традициями разных регионов страны.

В рамках "Дней Якутии" на рынке можно попробовать слабосоленую, вяленую рыбу и рыбу холодного копчения, а также строганину – одно из основных блюд северной кухни, которое подается в сыром виде, иногда с добавлением соли и перца. Эти деликатесы изготавливаются из рыбы, обитающей в чистых и холодных водоемах Якутии, таких как сиги – уникальные представители лососевых, отличающиеся белым цветом мяса и высоким содержанием полезных веществ, в том числе омега-3 кислот, витаминов и минералов.

Для посетителей рынка организована тематическая зона, оформленная в стилистике якутской рыбацкой деревни. Здесь можно увидеть предметы быта рыбаков, различные орудия лова, а также познакомиться с национальными костюмами. В течение всей недели в этом пространстве проходят дегустации блюд из чира, омуля и сига, позволяющие гостям ближе узнать о гастрономических традициях Якутии.

Помимо знакомства с региональной кухней, рыбный рынок "Москва – на волне" предлагает москвичам и возможность принять участие в городской программе лояльности "Миллион призов". Благодаря специальной акции, покупатели могут вернуть 10% от стоимости своих покупок городскими баллами. Для этого необходимо показать кассиру персональный QR-код участника программы перед оплатой. Заработанные баллы можно обменять на различные товары, скидки, пополнение транспортной карты "Тройка" или парковочного счета, а также направить на благотворительность.