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Среда 14 августа

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Асфальт на участке Тверской улицы заменят по технологии бесшовной укладки

Асфальт на участке Тверской улицы заменят по технологии бесшовной укладки
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Тверскую улицу ждет обновление дорожного покрытия.

Власти Москвы приняли решение провести ремонт участка Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади. Работы будут выполнены с применением современной технологии бесшовной укладки асфальта.

Данный способ укладки дорожного полотна позволяет существенно сократить сроки проведения работ. Вместо более недели, необходимых при традиционном методе, специалисты уложат новое покрытие за три дня. Это стало возможным благодаря тому, что асфальтобетонная смесь укладывается единым ковром на всю ширину проезжей части.

Последний раз этот участок Тверской улицы ремонтировали в 2020 году, также применяя технологию бесшовной укладки. Это позволило эксплуатировать магистраль четыре сезона без необходимости проведения дополнительных ремонтных работ. Обычно межремонтный срок службы асфальта на подобных загруженных дорогах составляет не более трех лет.

Однако интенсивное движение на Тверской привело к образованию колейности на дорожном покрытии, что и стало поводом для принятия решения о проведении нового ремонта. Всего специалисты заменят 34 тысячи квадратных метров асфальта.

Работы пройдут в ускоренном темпе и круглосуточном режиме с 16 по 19 августа. На время ремонта будет ограничено движение на Тверской улице и прилегающих переулках. Водителям рекомендуется заранее планировать свои поездки с учетом временных изменений в организации дорожного движения.

Телеграм канал

14 августа 2024, 20:46
Фото: Е. Самарин / www.mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

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