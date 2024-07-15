Более 20 тысяч человек посетили фестиваль "Культурный код Подмосковья"

Фестиваль прошел в рамках всероссийского проекта "Большие семейные выходные".



В минувшие выходные в более чем 80 парках Московской области прошел фестиваль "Культурный код Подмосковья", который посетили свыше 20 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.



На фестивале жители региона посещали выставки, экскурсии и лекции, посвященные истории и культуре городских округов Подмосковья, а также участвовали в анимационных и концертных программах, сообщили в ведомстве.



Так в парке усадьбы "Кривякино" в Воскресенске концерт дао квартет Московской областной филармонии им. Алябьева, в Щелковском парке прошло конное шоу Школы гвардейских прапорщиков, в парке "Елочки" (Домодедово) состоялась географическая викторина, а в парке Мира в Мытищах организовали детский мастер-класс по росписи тарелок от Жостовской фабрики.

Мероприятие организовывалось в рамках всероссийского проекта "Большие семейные выходные" и программы губернатора Андрея Воробьева "Лето в Подмосковье" при поддержке Минкульта Подмосковья и АНО "МосОблПарк".