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Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва

Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва
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В ходе заседания столичного парламента единогласно принято в первом чтении постановление МГД "О назначении выборов депутатов Московской городской Думы восьмого созыва".

Избирательная кампания будет проходить в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". В рамках Единого дня голосования москвичам предстоит избрать депутатов Московской городской Думы, а также депутатов представительных органов местного самоуправления.

Электронное голосование

Согласно постановлению, принятому Московской городской Думой, кандидаты могут собирать подписи избирателей в свою поддержку как в традиционной форме, так и в электронном виде. До 50% подписей могут быть собраны через портал государственных услуг. Это значительно упростит процесс регистрации кандидатов.

Позиция партии "Яблоко"

Партия "Яблоко" не полностью доверяет системе электронного голосования, считая, что существует возможность политически мотивированных решений по регистрации кандидатов. Для обеспечения полной достоверности подписей они предлагают собирать их электронно через госуслуги.

Позиция партии "Справедливая Россия"

Партия "Справедливая Россия" выражает обеспокоенность прекращением публичных слушаний в городе и считает это недоработкой исполнительной власти. Они призывают к возобновлению процедуры проведения публичных слушаний, чтобы обеспечить учет мнения населения по важным вопросам.

Избрание Московской городской Думы VIII созыва: начало предвыборной кампании

В ходе заседания Московской городской Думы единогласно принято постановление о назначении выборов депутатов Московской городской Думы VIII созыва на 8 сентября 2024 года. С этого момента начинается избирательная кампания для формирования нового состава столичного парламента.

Роль депутатов Московской городской Думы

В принятом постановлении прописаны обязанности и полномочия депутатов Московской городской Думы. Они отвечают за принятие законов и поправок к ним, а также за контроль за деятельностью правительства Москвы. Депутаты также могут обращаться к чиновникам с просьбами и запросами, однако последние не обязаны отвечать на них или выполнять их.

Предложения политических фракций

Фракция КПРФ в Московской городской Думе предложила расширить полномочия депутатов и самого законодательного органа. По мнению фракции, это позволит усилить контроль над деятельностью правительства Москвы и повысить эффективность работы депутатов.

Фракция партии "Яблоко" подчеркнула важность обеспечения честных и прозрачных выборов, а также предложила внести изменения в избирательное законодательство, чтобы повысить конкуренцию и уменьшить влияние административного ресурса.

Заместитель председателя Московской городской Думы и руководитель фракции партии "Единая Россия" Степан Орлов заявил, что его фракция заинтересована в честных и демократичных выборах и готова отстаивать свои программные принципы.

Назначение выборов депутатов Московской городской Думы VIII созыва знаменует начало важного политического события для столицы. Все фракции в Московской городской Думе выразили готовность к честной и конкурентной избирательной кампании. Постановление, принятое Московской городской Думой, предусматривает прозрачные и демократические выборы, в которых у всех кандидатов будет равные возможности для участия в избирательном процессе.

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5 июня 2024, 15:06
Фото: Mos.ru / www.mos.ru
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