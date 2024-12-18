Москва поставила рекорд по вводу новых гостиниц за шесть лет

Согласно отчету консалтинговой компании IBC Real Estate, в текущем году в Москве открылись пять гостиниц, предлагающих 633 номера. Это максимальный показатель за последние шесть лет.

В предыдущем году столичный рынок пополнился 314 номерами. А в 2018 году Москва приняла сразу девять новых отелей, предоставивших городу 2000 номеров.

Эксперты отмечают, что текущая обстановка особенно благоприятствует запуску новых проектов в сфере гостеприимства. Так, в отчете IBC Real Estate подчеркивается рост операционных показателей московских отелей.

Руководитель группы стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко прогнозирует, что средняя заполняемость гостиниц в столице по итогам года достигнет 78%, что превышает показатели 2018 года, когда в России проводился чемпионат мира по футболу.