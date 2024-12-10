Считавшуюся пропавшей картину Герасимова представят в новом ЭКСПО на ВДНХ

Монументальная картина "Выступление И.В. Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников для рассмотрения проекта устава сельскохозяйственной артели", созданная в 1953 году под руководством Александра Герасимова, будет выставлена в новом конгрессно-выставочном центре ВДНХ ЭКСПО.

В сентябре 2014 года в цокольном этаже павильона № 1 "Центральный" было найдено это масштабное произведение искусства, которое ранее считалось утраченным. Полотно, имеющее размеры 6,75 на 11 метров, было создано авторским коллективом во главе с Герасимовым.



В дополнение к Герасимову, народному художнику СССР и лауреату четырех Сталинских премий, над картиной работали Г. Горелов, Н. Денисовский, Н. Дрючин, Р. Зенькова и А. Папикян. На изображении запечатлены делегаты II Всесоюзного съезда колхозников и ударников труда, проходившего с 11 по 17 февраля 1935 года. Именно на этом съезде крестьяне и рабочие обратились к ЦК ВКП(б) и СНК СССР с просьбой организовать в Москве Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.



Эта картина, одна из крупнейших в мире, была обнаружена в 2014 году в аварийном состоянии, намотанная на вал. Для ее восстановления Государственный научно-исследовательский институт реставрации разработал уникальную методику. На данный момент завершен первый этап реставрации — консервация. Специалисты очистили поверхность картины и укрепили красочный слой с помощью специального клея, который связывает краску с грунтом и холстом, предотвращая ее осыпание. После завершения всех реставрационных работ полотно Герасимова будет выставлено в пешеходной галерее нового конгрессно-выставочного центра ВДНХ ЭКСПО.



Строительство нового конгрессно-выставочного центра ВДНХ ЭКСПО началось 1 августа 2024 года. В состав новой зоны ЭКСПО войдут реконструированный павильон № 75, объект культурного наследия — павильон № 70 "Москва" (так называемый "Монреальский"), а также новый выставочный павильон № 69. Общая площадь КВЦ составит 138 тысяч квадратных метров. Конгрессно-выставочный центр станет главной площадкой столицы для проведения форумов и конгрессов, а также крупнейшей в России платформой для организации выставок, конференций и концертов. Здесь планируется проводить более 200 масштабных мероприятий в год.



21 ноября в павильоне № 1 "Центральный" открылась экспозиция Третьяковской галереи под названием "#ТретьяковкаНаВДНХ". Это первая художественная выставка в данном павильоне после масштабной реставрации в рамках программы "Возрождение ВДНХ", которая продлится до сентября 2025 года.