Повреждение кабеля в районе ТЭЦ-23 не повлияло на электроснабжение ВАО

На объекте уже проводят ремонтные работы

На территории Московской области недалеко от ТЭЦ-23 был поврежден кабель. Инцидент зафиксирован 30 января. произошедшее не повлияло на электроснабжение в Восточном административном округе. Об этом сообщает ПАО "Россети Московский регион" в официальном Telegram-канале.

"Короткое замыкание спровоцировало хлопок. Данный инцидент не привёл к нарушению электроснабжения потребителей, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме", – уточняет пресс-служба.

В настоящее время на месте продолжают работу специалисты, которые проводят ремонтные работы на объекте.

Напомним, ранее Дни.ру писали о восстановлении электроснабжения в нескольких зданиях на территории Центрального административного округа. Специалисты в кратчайшие сроки провели необходимые ремонтные работы.