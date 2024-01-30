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Вторник 30 января

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Повреждение кабеля в районе ТЭЦ-23 не повлияло на электроснабжение ВАО

Повреждение кабеля в районе ТЭЦ-23 не повлияло на электроснабжение ВАО
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На объекте уже проводят ремонтные работы

На территории Московской области недалеко от ТЭЦ-23 был поврежден кабель. Инцидент зафиксирован 30 января. произошедшее не повлияло на электроснабжение в Восточном административном округе. Об этом сообщает ПАО "Россети Московский регион" в официальном Telegram-канале.

"Короткое замыкание спровоцировало хлопок. Данный инцидент не привёл к нарушению электроснабжения потребителей, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме", – уточняет пресс-служба.

В настоящее время на месте продолжают работу специалисты, которые проводят ремонтные работы на объекте.

Напомним, ранее Дни.ру писали о восстановлении электроснабжения в нескольких зданиях на территории Центрального административного округа. Специалисты в кратчайшие сроки провели необходимые ремонтные работы.

30 января 2024, 23:20
ТЭЦ. Фото: © Bulkin Sergey\ news.ru/ www.globallookpress.com
Telegram-канал "Россети Московский регион"✓ Надежный источник

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