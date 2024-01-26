Запретить себе самому брать кредиты будет проще

Сейчас законотворцы рассматривают соответствующее предложение.

Жителей страны могут дополнительно обезопасить от дистанционных мошенников. Возможность установки самозапрета на кредитование будет легче оформить, сообщает телеканал "360".

Сейчас отказаться от кредитов, в том числе оформляемых дистанционно, можно только на портале государственных услуг или при личном визите в МФЦ. Если же законотворцы одобрят новую инициативу, то запрет разрешат устанавливать и в банковских организациях, уточняет RT. Новый закон, в случае положительного решения, начнет действовать с начала 2026 года.

"Царьград" поясняет, что сейчас от действий кибермошенников ежедневно страдают сотни россиян. Расследование подобных преступлению пока еще не столь эффективно, как хотелось бы. Некоторые банки за дополнительную плану предлагают услуги страхования средств от посягательств обманщиков.

Чаще всего схема преступления одинакова. Под разными предлогами у потенциальной жертвы выманивают личную информацию, а также коды, подтверждающие совершение банковских операций.