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Общество
Как выбрать хороший чай в пакетиках: три совета эксперта

Как выбрать хороший чай в пакетиках: три совета эксперта

Как быстро и вкусно порадовать себя горячим чаем?
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Чай — популярный в России напиток. Традиции поэтапного раскрытия чайного листа и сложные технологии не особо прижились в стране. Гораздо сильнее нам полюбились чайные пакетики. Это быстро, удобно, дешево, вот только не всегда вкусно. Как же выбрать хороший чай в пакетиках. Глава ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия рассказал Пятому каналу три секрета.

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Обратите внимание на помол чая. Если гранулы мелкие и сразу высыпаются, то никакие эфирные масла в сырье не задержатся. Кроме этого, в ход идут не только листья, но и черенки. Отсюда, первый совет — лучше выбирать крупный и средний помол чая.

Важную роль играет упаковка. Индивидуальная упаковка защитит чайный пакетик от мусора и пыли. А если она еще и из фольги, то сохранит аромат. Совет второй — покупайте пакетики, которые индивидуально упакованы.

Обратите внимание на форму пакетика. Плоские привычные упаковки не дают чаю возможность раскрыться и отдать весь вкус. Другое же дело — пирамидки. Они лучше занимают положение в кружке, а продавец может добавить более крупные листья. Совет третий — покупайте чай в пирамидках.

Эксперт напоминает, что качество чая во многом зависит от воды. Даже самый дорогой чай будет невкусным в грязной воде из-под крана.

Фото: Gabriele Hanke/ imagebroker.com/ globallookpress.com
Автор: 24 февраля 2023, 02:09 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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