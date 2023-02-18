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Суббота 18 февраля

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Покойный муж моей тетки явился забрать должок: помог обряд на могиле

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Все неверующие перекрестились.

Этот рассказ появился в газете "Невыдуманные истории", куда ее прислал Валерий Бычин. "Дни.ру" подготовили краткий пересказ страшных воспоминаний автора. Для удобства читателей и сохранения стилистики публикуем их в изложении от первого лица.

Как-то в наш с матерью дом заглянула родственница. Я невольно подслушал их разговор, а потом и вовсе стал его участником. Тетка жаловалась матери, что недавно ушедший в мир иной муж не дает спать по ночам. Изводит женщину до самого утра.

Я в то время был не верующим, в школе как-то к атеизму больше склоняли. Я не поверил ни в какие визиты покойника. Тут и предоставился случай это доказать. Тетка попросилась переночевать у нас, а мать предложила мне остаться у нее в доме. Сначала я не хотел, а потом рискнул.

Где-то после 12 я проснулся в теткином доме от непонятных звуков. Дверь закрыта, окна тоже, а все равно кто-то ходит. То шорохи, то скрип пола. А потом и вовсе я почувствовал как это "нечто" трогает за ноги. До утра я так и не уснул.

Спокойно спать помог обряд на могиле. Утром моя мама посоветовала тете купить бутылку водки, разлить на могилке мужа, стукнуть об холмик и попросить — не приходи больше. Так тетя и сделала, и муж действительно больше не заходил. Может и правда, вернулся забрать должок.

18 февраля 2023, 07:40
Фото: Tsitsagi Nikita/ news.ru/ globallookpress.com
Журнал "Невыдуманные истории"✓ Надежный источник

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