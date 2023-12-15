Дешево и полезно: россиянам предложили бюджетную замену красной рыбы

Назван продукт, который способен составить конкуренцию красной рыбе по цене и полезным свойствам.

Многие специалисты называют рыбу одним из самых важных продуктов питания в рационе каждого человека. Однако сегодня его можно встретить далеко не в каждом холодильнике. Считается, что наибольшую пользу несет в себе именно красная рыба, а ее цена, как известно, может сильно ударить по карману. Однако врачи это популярное мнение опровергли.

Как пишет "Царьград", россиянам предложили бюджетную замену красной рыбы. По словам экспертов, достойным аналогом дорогих сортов рыбы является сельдь. Этот продукт стоит значительно дешевле, но ничуть не уступает осетровым и лососевым по полезным свойствам.

Отмечается, что сельдь, как и более дорогие сорта рыбы, содержит омега-3 и массу важных для организма человека веществ. Телеканал "360" уточняет, что этот продукт богат витамином D и селеном, которые способствуют укреплению иммунитета. Кроме того, он является отличным источником йода, фосфора, витамина Е и многих других полезных элементов. Причем содержатся эти богатства не только в свежей, но и подвергшейся заморозке рыбе.

Не секрет, что рацион питания напрямую влияет на здоровье человека, его самочувствие и состояние организма. Ранее "Дни.ру" писали о том, что названы полезные для мозга продукты.