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Пятница 3 ноября

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От локального к глобальному: амбиции Лауры Жунусовой по расширению медийного пространства

От локального к глобальному: амбиции Лауры Жунусовой по расширению медийного пространства
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Лаура Жунусова – выдающийся медийный профессионал в центрально-азиатском регионе, имя которой стало синонимом инноваций и этичности в журналистике. Её уникальный подход к медиа отличается глубоким пониманием ответственности перед аудиторией и стремлением к постоянному совершенствованию. Проекты WeProject, The Tech и WeArt уже стали важной частью медийного ландшафта Центральная Азияа, каждый в своей области предлагает свежий и качественный контент. Ведомые ей платформы внесли значительный вклад в формирование открытого и разнообразного медиа диалога в стране.

Вся ее история демонстрирует важный нарратив: как можно добиться глобального признания, сохраняя лояльность своему родному региону.

Социальное влияние её проектов и стремление расширять медийное влияние далеко за пределы Центральной Азии подчеркивают амбиции и стратегическое видение Лауры как медиа менеджера. Её стремление расширить географию влияния своих медиапроектов подтверждается интересом ко всем странам Центральной Азии и Закавказья, а также огромного русскоязычного сообщества в различных других странах. Международное партнерство и сотрудничество в этом контексте становятся ключевыми стратегиями для расширения аудитории и создания совместных проектов. Эти стратегии у нее всегда инновационны и очень важны для понимания современных стратегий продвижения медиа холдингов.

Какие же конкретные шаги предпринимает сейчас и планирует развивать в дальнейшем владелица медиахолдингов, чтобы вывести свои медиапроекты на новые и международные рынки и привлечь более широкую аудиторию

Коллаборации:

– Совместные проекты с зарубежными медиа-изданиями по обмену контентом или созданию совместных публикаций.

-Партнерство с известными международными блогерами и журналистами для создания уникального контента.

-Организация совместных онлайн-мероприятий, вебинаров или дискуссионных панелей с участием международных экспертов.

Инновации:

-Внедрение технологий искусственного интеллекта для анализа предпочтений аудитории и оптимизации контента.

-Использование блокчейн-технологий для защиты авторских прав и монетизации контента.

-Эксперименты с форматами виртуальной и дополненной реальности для создания более интерактивного и погружающего контента.

-Разработка мобильных приложений для улучшения пользовательского опыта и расширения доступа к контенту в различных регионах мира.

Разнообразие контента:

-Создание многоязычных версий публикаций, чтобы обеспечить доступность контента для аудитории различных стран.

-Разработка видеоматериалов и подкастов на различные темы, возможно, в сотрудничестве с международными экспертами.

-Проведение вебинаров и онлайн-мероприятий с участием глобальных лидеров мнений.

Адаптация к международным стандартам медиаиндустрии:

-соответствие стандартам качества контента обеспечивается тренингами для всей редакционной команды с участием международных экспертов.

-внедрение международных стандартов этической журналистики, обеспечивая проверку фактов и прозрачность источников.

-соблюдение норм защиты данных и приватности аудитории, а также адаптация контента под международные правовые и культурные нормы

Обучение и развитие команды:

Инвестиции в профессиональное развитие команды позволят улучшить качество контента и расширить международное влияние ее медиапроектов.

Монетизация проектов на международном уровне также стоит в центре внимания Лауры. Исследование новых моделей монетизации и поиск эффективных решений для поддержания финансовой устойчивости проектов на международной арене является важной частью стратегии глобализации медиапроектов.

Лаура Жунусова внесла значительный вклад в медийное пространство Центральной Азии, что, в свою очередь, оказало влияние на международное медийное сообщество. Она, несомненно, является источником вдохновения для молодых медийных профессионалов и предпринимателей, показывая, как можно сочетать инновации, качество и культурную осведомленность для достижения международного успеха. Её амбиции и перспективы по дальнейшему развитию своих медийных проектов на глобальной арене обещают новые горизонты для медийной индустрии региона.


3 ноября 2023, 12:57
Фото: пресс-служба

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