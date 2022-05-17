Пелагея Заступница: приметы и традиции 17 мая

История
Народный праздник Пелагея Заступница для православных верующих прежде всего связан с мученицей Пелагией Тарсийской. 17 мая они чтят ее память. Как известно, Пелагия, родившаяся в семье язычников в III веке, жила в Малой Азии. Приняв крещение, она отказалась выходить замуж за наследника императора Диоклетиана, а позже – за самого правителя, за что лишилась жизни.
Что нельзя делать 17 мая
Пелагею (Пелагию) считают заступницей птиц, поэтому в народный праздник, приходящийся на 17 мая, запрещено их обижать. Если домашних пернатых не будут поить и кормить, хозяев начнут преследовать сложности. Разумеется, в этот день нельзя употреблять в пищу мясо птицы.
Традиции
В День Пелагеи Заступницы рубили деревья для выделки ложек и делали заготовки, в народе называющиеся баклушами. А еще в этот народный праздник приглашали гостей, ставили на стол всякие разные блюда. Считалось, что это способствует благополучию в доме.
Приметы
В праздник, который отмечается 17 мая, обращали внимание на погоду. Если в этот день солнце бледное, значит, непогода будет еще долго. Сверкнувшая на западе молния – к дождю. Сильный ветер ждали, когда видели летевших стаями воробьев, а засуху – из-за множества майских жуков.