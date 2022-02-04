Юрист напомнил о новых штрафах за перевозку табачной продукции

В России установлена административная ответственность за перемещение физическими лицами немаркированной табачной продукции. Соответствующие изменения в КоАП вступили в силу в феврале 2022 года. Однако есть несколько исключений, отметил юрист Юрий Дахов.
Он пояснил, что разрешается переводить не более 200 сигарет, или 50 сигар/сигарилл, или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте, суммарный вес которых не превышает 250 граммов на одного человека. Исключения также составляют случаи, которые предусмотрены статьей 16.21 КоАП.
Эксперт напомнил, что нарушение влечет за собой штраф в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Табачная продукция также будет конфискована. Протоколы о нарушении имеют право составлять полицейские или представители Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Полгода назад в Министерстве здравоохранения рассказали, что россияне стали меньше курить табак и употреблять алкоголь. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, замглавы ведомства Олег Салагай сообщил, что потребление табачной продукции в России снизилось до 21%.