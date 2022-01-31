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Общество
Куда обращаться при скоплении снега во дворе – ответ сотрудника УК

Куда обращаться при скоплении снега во дворе – ответ сотрудника УК

Жители спальных районов часто жалуются на некачественную уборку снега во дворах, еще чаще – на ее невыполнение. Какие законы и правила должны помнить граждане и коммунальщики, рассказал специалист.
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В беседе с журналистами сотрудница ГБУ "Жилищник" объяснила, что в России все управляющие компании должны очищать от снега здания и прилегающие к ним территории, соблюдая ГОСТ Р 50597-2017. Даже если осадки не выпадали, сотрудники УК обязаны проверять дворы и при необходимости очищать их от снежной пыли.

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Граждане должны помнить, что они могут обратиться в управляющую компанию, если возле дома скопился снег. Такие заявления коммунальщики обязаны рассматривать как можно быстрее, ответить в течение пяти рабочих дней, согласно пунктам 40 и 42 Правил содержания общедомового имущества.

Следить за порядком во дворах должны жилищные инспекторы. В их обязанности входит проверка качества очищения территории от снега и образовавшейся наледи. Насколько ответственно сотрудники управляющих компаний выполняют свою работу, оценивают органы прокуратуры и Роспотребнадзора.

Таким образом, жаловаться на некачественную уборку снега можно не только в УК, но и в другие упомянутые инстанции. Жители должны понимать, что их обращение будет удостоено должного внимания лишь в том случае, если в населенном пункте не объявлена чрезвычайная ситуация.

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Фото: АГН «Москва» / Александр Авилов
Автор: 31 января 2022, 15:04 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Василий
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Вранье! Я написал жалобу ( Не убирают от снега тротуар по ул.Кульнева 3 стр.1. Все в ужасном состоянии, не пройти, люди протоптали узкую тропинку, как в деревнях. И мы еле ходим. Почему такой бардак???) и вот ответ:
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