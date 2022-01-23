Володин предложил способы решения проблемы бродячих животных

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал трагедию в Забайкалье, где стая собак насмерть загрызла семилетнего ребенка. Он предложил ввести ответственность для чиновников за ситуацию с бездомными животными и разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов.

Председатель ГД напомнил, что бездомные животные появляются из-за безответственности человека. Количество бродячих собак увеличивается, но местные власти не считают эту проблему приоритетной, посетовал Володин.

"Нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия", – написал спикер в своем телеграм-канале.

По его мнению, необходимо, чтобы чиновники отвечали за ситуацию с бездомными животными на местах. Нужно разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны местных и региональных бюджетов, считает Володин.

В качестве примера спикер привел частные приюты для животных. Власти могли бы освободить такие учреждения от налога на землю, помочь в приобретении корма, выделить гранты на строительство приютов и стерилизацию собак, пояснил он.

Председатель ГД призвал создавать условия работы для тех, кто помогает животным. Это эффективнее, чем организация муниципальных приютов, уверен политик.

"Как можно быстрее вместе с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами проанализируем правоприменительную практику и выработаем предложения", – сообщил Володин.

Решать проблему нужно цивилизованно, а не уничтожать животных, убежден спикер. "Наши дети не должны быть жертвами бездействия взрослых", – подчеркнул он.