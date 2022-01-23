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Общество
Володин предложил способы решения проблемы бродячих животных

Володин предложил способы решения проблемы бродячих животных

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал трагедию в Забайкалье, где стая собак насмерть загрызла семилетнего ребенка. Он предложил ввести ответственность для чиновников за ситуацию с бездомными животными и разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов.

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Председатель ГД напомнил, что бездомные животные появляются из-за безответственности человека. Количество бродячих собак увеличивается, но местные власти не считают эту проблему приоритетной, посетовал Володин.

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"Нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия", – написал спикер в своем телеграм-канале.

По его мнению, необходимо, чтобы чиновники отвечали за ситуацию с бездомными животными на местах. Нужно разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны местных и региональных бюджетов, считает Володин.

В качестве примера спикер привел частные приюты для животных. Власти могли бы освободить такие учреждения от налога на землю, помочь в приобретении корма, выделить гранты на строительство приютов и стерилизацию собак, пояснил он.

Председатель ГД призвал создавать условия работы для тех, кто помогает животным. Это эффективнее, чем организация муниципальных приютов, уверен политик.

"Как можно быстрее вместе с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами проанализируем правоприменительную практику и выработаем предложения", – сообщил Володин.

Решать проблему нужно цивилизованно, а не уничтожать животных, убежден спикер. "Наши дети не должны быть жертвами бездействия взрослых", – подчеркнул он.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 23 января 2022, 21:30 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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