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Общество

Благоустройство Бескудниковского бульвара в Москве завершат к 15 сентября

Работы по благоустройству Бескудниковского бульвара планируют закончить к середине сентября. Реконструкция по программе "От дома до дома" проходит на 25 гектарах и затрагивает всю территорию бульвара.
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В ходе благоустройства возникли проблемы из-за организации работ: жители жаловались на отсутствие комфортных проходов, ограждений, низкие темпы. По словам заместителя руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Антона Акулова, недостатки устранили очень быстро.

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"Мы оперативно отреагировали, увеличили количество рабочих на объекте и постарались исправить все замечания, о которых говорили жители. Это касалось и нанесения временной дорожной разметки на пешеходных переходах, и ограждения зоны работ, и организации удобных маршрутов передвижения людей во время ремонта", — рассказал Антон Акулов.

В результате благоустройства на бульваре изменится схема движения транспорта. Она станет более удобной, логичной и безопасной как для автомобилистов, так и для пешеходов.

"Есть несколько направлений работы, позволяющих создать безопасную дорожную инфраструктуру. Например, сокращение длины переходов, что позволяет пешеходам меньше находиться на проезжей части. Это повышает безопасность движения. Что важно, мы также приводим ширину полос, которые зачастую бывают очень широкими и вынуждают водителей превышать скорость, к нормативным значениям, — рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Артур Шахбазян. — На Бескудниковском бульваре с 2017 года произошло 63 транспортных происшествия с пострадавшими, два человека погибли. 34 их них, больше половины, — это ДТП с участием пешеходов. Поэтому в рамках комплексного благоустройства этой улицы особенно важно предусмотреть все варианты, которые позволят обеспечить безопасность движения".

Специалисты обновят на бульваре покрытие проезжей части и тротуаров, установят новые бордюры, оборудуют ливневую канализацию. Освещать территорию будут 60 современных фонарей с энергосберегающими светильниками. За счет сужения полос до нормативных значений тротуары станут шире: теперь комфортная пешеходная зона растянется от станции метро "Верхние Лихоборы" до парка "Ангарские пруды".

"Наш Бескудниковский бульвар — место скопления жителей, я сам всегда здесь гуляю с детьми. Я всегда за благоустройство. Единственное, оно выпало на осенний период, поэтому были проблемы, была грязь. Но сейчас ведутся активные работы, многие нюансы исправлены, началась школа — обновили подход, зебру, обновили разметку, убрали ненужные ограждения. Соответственно, пробки стали меньше, ходить стало проще. В общем, все стало хорошо", — поделился местный житель Андрей Сидоров.

Для автомобилистов на бульваре организуют более 460 парковочных мест, включая 52 для инвалидов. Припаркованные автомобили не будут мешать движению транспортного потока. Для пассажиров общественного транспорта установят 20 современных остановочных павильонов с Wi-Fi и зарядными устройствами для гаджетов.

"Во время начала работ были очень большие неудобства, как видели все жители района. Но на сегодняшний день я вижу изменения. Во-первых, вокруг тротуара поставили заборы, что предотвращает аварийные ситуации, и люди с детьми могут спокойно пройти. Еще поставили бордюры, вокруг люков поставили ограждения. До конца работ все сделано замечательно. Наш бульвар станет таким же красивым, как был до этого", — рассказала жительница Бескудниковского бульвара Севиль Абакумова.

Изменение схемы движения транспорта и геометрии бульвара позволит всем участникам движения лучше видеть друг друга, а это серьезно сократит количество ДТП.

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Автор: 6 сентября 2021, 07:50

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