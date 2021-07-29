Президентский фонд культурных инициатив продлил прием заявок на грантовый конкурс

Президентский фонд культурных инициатив откликнулся на просьбу участников грантового конкурса.

Подать заявку на грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, который проводит Президентский фонд культурных инициатив, можно до 6 августа 2021 года . Заявочная кампания должна была завершиться 30 июля в 23:30 (мск), но из-за большого количества запросов от желающих принять участие в состязании она была продлена.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов сообщил, что на сегодняшний день на сайте фонда создано более 28 тысяч личных кабинетов. "Мы слышим наших участников и готовы пойти им навстречу. Нам, как и авторам заявок, важно, чтобы проекты были продуманные и качественно прописанные", – сказал он.

Также появились изменения в правилах конкурса : творческие команды могут подать заявку на поддержку проекта, стартовавшего не ранее 15 июня 2021 года. Ранее срок был ограничен 1 июля.

Претендовать на финансовую поддержку могут как негосударственные некоммерческие, так и коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения.

Это первый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Объем финансирования составляет 3,5 миллиарда рублей. Средства распределят среди авторов самых креативных и значимых для общества и развития творческих сфер проектов.