Российскую медсестру посадили за решетку за издевательства над ребенком-инвалидом

Бывшую медсестру клинической больницы в Иркутске отправили в тюрьму за издевательства над ребёнком-инвалидом. Суд приговорил её к трём годам и двум месяцам лишения свободы.
Правоохранители установили, что в 2019 году она сопровождала 15-летнего воспитанника интерната для умственно отсталых детей, когда тот проходил медобследование в больнице. При этом женщина ругала и била ребёнка руками и полотенцем, а также связывала ему руки на глазах очевидцев. Несколько таких эпизодов неравнодушные люди сняли на видео и обнародовали запись, после чего поведение медработницы заинтересовало стражей порядка, сообщает телеканал "360".
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