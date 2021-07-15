Людей призвали не оставаться в Москве во время жары

Оставаться в крупных российских городах во время жары довольно опасно. Такую точку зрения выразил доцент Павел Константинов.
По словам эксперта, высокая температура очень пагубно сказывается на функционировании сердечно-сосудистой системы. Константинов призвал людей по возможности уехать в период жары за город, передает RT.
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