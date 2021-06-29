В Москве объявили желтый уровень погодной опасности на 30 июня из-за сильного ветра

В российской столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать в течение 30-го июня.
По информации РИА Новости, причиной такому решению послужил сильный ветер, который, как ожидается, в очередной раз доставит неудобства гражданам. Согласно данным экспертов, предупреждение будет актуально с 13:00 до 21:00.
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