В Москве объявили желтый уровень погодной опасности на 30 июня из-за сильного ветра

В российской столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать в течение 30-го июня.

По информации РИА Новости, причиной такому решению послужил сильный ветер, который, как ожидается, в очередной раз доставит неудобства гражданам. Согласно данным экспертов, предупреждение будет актуально с 13:00 до 21:00.