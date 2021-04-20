Российские Ту-160 пролетели над Балтикой

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над нейтральными водами Балтийского моря, передает "Царьград". Сообщается, что этот полет привлек к себе повышенное внимание западных стран, поскольку произошел он в разгар учений стран НАТО. В разное время наши самолеты сопровождали истребители Германии, Дании и Финляндии.
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