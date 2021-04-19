В Кремле прокомментировали слова Дерипаски о 80 миллионах бедных россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского бизнесмена Олега Дерипаски, который раскритиковал Росстат за недостоверные данные о бедности в стране. По мнению предпринимателя, в России более 80 миллионов бедных людей, а не 17,8 миллиона, как указано в официальной статистике.
Песков согласился, что количество малоимущих граждан действительно возросло из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Однако ситуацию удалось улучшить с помощью "выверенных" мер поддержки населения. Представитель Кремля отметил, что несмотря на большие познания Дерипаски в экономике, правительство опирается, в первую очередь, – на данные Росстата, сообщает Ura.ru.
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