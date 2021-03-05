Украинцы заставили Турцию стереть Крым с карты России на памятнике

Очередной победой Министерства иностранных дел Украины закончилась кампания по возмущению "недопустимым" изображением. Негодование украинских дипломатов вызвала карта России с Крымом в ее составе, нанесенная на одной из скульптур, выставленных в рамках международного фестиваля искусства в курортном городе Аланья в центральной части средиземноморского побережья Турции. Турецкие власти полностью стерли изображение, передает Life.ru.
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