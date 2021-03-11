В Индонезии отправили за решетку Наполеона Бонопарта

В Индонезии суд приговорил к тюремному заключению двух генералов, отдавших службе в полиции по три десятка лет. Они обвиняются в том, что помогли вернуться в страну преступнику, который пребывал в международном розыске с 2009 года.

Первый генерал, которого зовут Наполеон Бонопарт, по версии следствия получил за свою работу взятку в размере 200 тысяч сингапурских и 370 тысяч американских долларов, передает "Царьград". В пересчете на российские рубли сумма взятки составила порядка 38,1 миллиона рублей. Полицейского чиновника отправили за решетку на три с половиной года.

Его коллега Прасетиджо Утомо приговорен к трем с половиной годам заключения. Его обвиняют в том, что он удалил запись о вышеупомянутом преступнике из баз данных Интерпола. За эту работу ему заплатили 100 тысяч долларов, что составляет 7,3 миллиона рублей.