Кофе оказался способным защитить мужское здоровье

Кофе оказался способным снижать риск развития проблем с органами слуха у мужчин. Об этом свидетельствуют результаты исследования испанских учёных, которое продлилось около 11 лет.
Специалисты выяснили, что для достижения эффекта представителям сильного пола необходимо употреблять от одной до четырёх чашек кофе в день. При этом на женщин напиток не оказывает такого воздействия. Исследователи пояснили, что их от глухоты защищает гормон эстроген, сообщает телеканал "Царьград".
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