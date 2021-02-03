Кофе оказался способным защитить мужское здоровье

Кофе оказался способным снижать риск развития проблем с органами слуха у мужчин. Об этом свидетельствуют результаты исследования испанских учёных, которое продлилось около 11 лет.

Специалисты выяснили, что для достижения эффекта представителям сильного пола необходимо употреблять от одной до четырёх чашек кофе в день. При этом на женщин напиток не оказывает такого воздействия. Исследователи пояснили, что их от глухоты защищает гормон эстроген, сообщает телеканал "Царьград".



