В Роскачестве заявили об отсутствии пестицидов в зимних овощах

Существует распространенное мнение о том, что зимние овощи пичкают вредными химическими компонентами. Начальник отдела исследования Роскачества Лилия Котельникова сообщила, что на самом деле овощи в зимний период не содержат в себе нитратов и запрещенных пестицидов.

Эксперт также дала рекомендацию, на что необходимо обратить внимание при выборе продукции. Прежде всего стоит отдавать предпочтение тем овощам, которые продаются под определенным брендом. Информация о производителе может быть подтверждением тому, что такие овощи более качественные, сообщает телеканал "360".