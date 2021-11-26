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Общество
В Парке Горького отреставрировали народную обсерваторию

В Парке Горького отреставрировали народную обсерваторию

Народная обсерватория в Парке Горького – объект культурного наследия.
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Завершилось восстановление народной обсерватории в Парке Горького. На реставрационные работы потребовалось 180 дней, все это время объект был недоступен для посетителей. Сейчас здание выглядит, как в середине XX века. Оно возобновит работу весной 2022 года.

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Народная обсерватория находится недалеко от арки главного входа в Парк Горького, является выявленным объектом культурного наследия. Комплексная реставрация этого строения проводилась впервые. Работы были необходимы, поскольку несущие конструкции находились в аварийном состоянии.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что ведомство контролировало работы по реставрации народной обсерватории, специалисты полностью привели ее в порядок, вернули зданию первоначальный облик.

"Обсерватория в Парке Горького — очень интересная постройка. Ее облик практически не менялся за десятки лет. Изящная ротонда с двумя полукруглыми лестницами до сих пор встречает гостей в конце аллеи, неподалеку от главного входа", – отметил Емельянов.

В городе располагается более 8,5 тысячи объектов культурного наследия. Столичная программа реставрации – самая масштабная в мире. Кстати, ранее международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers назвала Москву одним из лидеров среди европейских столиц в сфере охраны исторических памятников.

С 2015 по 2019 годы Москва потратила на эти цели свыше 1,4 миллиарда евро – в 2,5 раза больше, чем Париж, и в 6,5 раза больше, чем Рим.

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Фото: АГН «Москва» / Кирилл Зыков
Автор: 26 ноября 2021, 16:14 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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