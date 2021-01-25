Главную елку Москвы переработают в часы для больниц

Член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов рассказал о судьбе кремлевской ёлки после того, как её уберут с Красной площади. Усманов сообщил, что праздничное дерево будет переработано и получит вторую жизнь.

Из него сделают эксклюзивные часы для российских больниц, которые внесли самый большой вклад в борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Ветки планируют переработать в наградные значки для участников проекта "Разделяй и умножай", а хвою передадут Московскому зоопарку для улучшения условий содержания животных, сообщает телеканал "360".



