Главную елку Москвы переработают в часы для больниц

Член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов рассказал о судьбе кремлевской ёлки после того, как её уберут с Красной площади. Усманов сообщил, что праздничное дерево будет переработано и получит вторую жизнь.
Из него сделают эксклюзивные часы для российских больниц, которые внесли самый большой вклад в борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Ветки планируют переработать в наградные значки для участников проекта "Разделяй и умножай", а хвою передадут Московскому зоопарку для улучшения условий содержания животных, сообщает телеканал "360".
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