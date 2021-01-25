Военный две недели прятал любовницу в шкафу на авиабазе

Британский военный тайно провёл свою возлюбленную на авиабазу в Йовилтоне. Там девушка в течение двух недель пряталась в шкафу.
Военнослужащий привёз гражданку Нидерландов на базу в багажнике автомобиле и поселил в своей комнате, повесив на дверь табличку с надписью "не входить". Её выдал запах, из-за которого офицеры заподозрили присутствие постороннего. Женщину вывезли с военного объекта, сообщает телеканал "360".
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