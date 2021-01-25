Россиян предупредили о росте цен на кондитерские изделия

Российские кондитеры ожидают роста цен на различные изделия в ближайшее время. Подорожать могут, среди прочего, – торты, пастила и зефир.
В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности пояснили, что всему виной подорожавший сахар. Производители отказываются продавать его оптовым покупателям по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм песка. Представители организации прогнозируют, что из-за этого цены на кондитерские изделия могут повыситься на 6-30%, сообщает телеканал "360".
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