Мужчина с топором разбил двери в здании парламента Новой Зеландии

Неизвестный мужчина с топором разбил стёкла, установленные в дверях здания парламента Новой Зеландии в Веллингтоне. Позже полицейские обнаружили его на одной из улиц с инструментом в руках.
Вандал был задержан. Им оказался житель города Окленд. 13 января он предстал перед судом, который постановил отправить нарушителя порядка в "безопасное учреждение" до февраля. Судья также обратил внимание на некоторые высказывания мужчины, которые заставили усомниться в его психическом здоровье, сообщает RT.
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