Эколог рассказал об опасности долгого хранения новогодней елки

Эколог Антон Ястребцев рекомендует россиянам не хранить дома живую новогоднюю ёлку слишком долго. В противном случае на ней может появиться плесень.
Ястребцев пояснил, что грибы появятся на праздничном дереве в течение двух недель, если оно находится в ведре с водой или стоит в помещении с высокой влажностью воздуха. Кроме того, примерно через 14 дней ёлка начнёт осыпаться. В связи с этим эксперт рекомендует вынести её из дома до старого Нового года, сообщает "Москва 24".
Популярные темы форума
ВЫ "СТАРАЯ ДЕВА" - ВАМ СЮДА !!!
Дочь попала в плохую компанию.
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Темная комната
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Люблю иногда фантазировать о разном!
Муж изменяет
Душ
Бабы в носках