Специалист рассказала о загадочных звонках россиянам с молчанием в трубку

Специалист Роскачества Алеся Боровикова рассказала, что представляют из себя загадочные звонки россиянам, при которых звонящие молчат в трубку. По мнению эксперта, таким образом абонента проверяют на контактность.
Это могут делать представители банков, операторов связи и других компаний. Обычно такие звонки совершает специальная программа, которая реагирует на голос абонента и включает запись с рекламой. Но этим приемом также могут воспользоваться мошенники: узнав, что номер активен, в следующий раз они могут позвонить с целью провернуть аферу, сообщает РИА "ФАН".
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