В России взлетят цены на лекарства в октябре

Фармацевты предупредили о росте цен на лекарства с наступлением сезона простуд. По оценкам экспертов, уже в следующем месяце они могут повыситься на 1,5–2%.

Цены на лекарства в нашей стране сильно зависят от курса валюты. На российском рынке медикаментов доля импорта составляет 70%.

Главный аналитик "Телетрейда" Марк Гойхман объяснил, что импортозамещение здесь практически не работает. За семь лет доля зарубежных производителей на этом рынке в денежном выражении сократилась лишь на 6%, передает Life.ru. А с началом пандемии коронавируса роль импорта медикаментов лишь усилилась.

По словам эксперта, при росте доллара и евро цены на лекарства взлетят намного сильнее общей инфляции. Так, по данным Росстата, в августе этого года по сравнению с прошлым рост цен на непродовольственные товары в целом составил 3,4%, а на медикаменты – 8,4%.

Глава евразийского подразделения фармацевтической компании "Босналек" Валентина Бучнева отметила, что поднимутся цены на многие популярные препараты. она объяснила это тем, что большое количество аптек пока не готовы работать с маркированной продукцией, которая в обязательном порядке производится с 1 июля.

Генеральный директор компании "Еаптека" Антон Буздалин заявил, что рост цен осенью происходит по тем позициям, по которым производители повышают отпускную цену для поставщиков и аптек. Сейчас среди таких позиций суспензия для инъекций "Дипроспан" (рост до 60%), крем-анестетик "Эмла" (25%) и "Фраксипарин" (20%). В связи с сезоном простуд вырастут цены на лекарства следующих категорий: противовирусные, противопростудные, иммуномодуляторы и т.п.

В частности, эксперты подсчитали реальную стоимость препарата от коронавируса "Арепливир", который производитель собирается продавать по цене 12320 рублей за 40 таблеток по 200 миллиграммов. По их мнению, такая упаковка не может стоить больше 32 долларов (2434 рубля), передает телеканал "360".

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), цены на лекарства и медицинские товары в августе выросли на 8,4% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. А некоторые препараты стали дороже более чем на 20%, сообщает Ura.ru.

