Стала известна судьба гулявшего по Москве лося

Лося, прогуливавшегося утром по улицам одного из районов Москвы, доставят в национальный парк "Лосиный остров". Для этого животное планируют временно обездвижить.
Рогатого гостя заметили жители домов на 1-й Владимирской улице в Перово. Сохатый спокойно гулял под окнами и вышел на проезжую часть дороги, где его попытался остановить полицейский. Вскоре ему на помощь прибыли сотрудники МЧС, столичного департамента природопользования и самого парка "Лосиный остров", сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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