Известная модель рассказала о новой беременности

34-летняя Крисси Тейген и ее 41-летний супруг Джон Ледженд станут родителями в третий раз, пишет "Экспресс газета". Известная модель снялась в новом клипе мужа и продемонстрировала зрителям заметно округлившийся живот.
Позже Тейген подтвердила, что их семью ждет пополнение. Модель и певец женаты семь лет. За это время у них родились двое детей.
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