Лариса Ницой – автор нескольких популярных детских книг, но известность она получила после активной поддержки процесса дерусификации на Украине. Когда писательница видит, что усилия Киева оказываются напрасными и люди по-прежнему разговаривают на русском языке, у нее случается истерика.

Именно этим словом можно охарактеризовать очередное выступление Ницой, которая обратила внимание на речь актеров, играющих в украинских сериалах о роскошной жизни. "Все дети на Украине понимают: хочешь в высший свет – надо на русском языке разговаривать", – цитирует ее "Царьград".

Отметим, что в центральной и восточной частях Украины давно существует негласное правило: городские и образованные граждане общаются на русском языке, а украинский считается наречием деревенским. Даже с помощью заметных усилий государства переломить ситуацию не удалось.