Скончался один из старейших в мире миллиардеров Самнер Редстоун

Один из старейших миллиардеров мира, генеральный директор кинокомпании National Amusements Самнер Редстоун скончался в понедельник. На момент смерти предпринимателю было 97 лет.
Известно, что Редстоун умер в своем доме в американском Лос-Анджелесе. Западные СМИ пишут, что в последние годы его здоровье стремительно ухудшалось, однако точная причина смерти бизнесмена не сообщается, передает "Пятый канал". Состояние Редстоуна в конце 2019 года составляло порядка четырех миллиардов долларов, а в 2020 году он вошел в топ-1000 самых богатых людей мира по версии Forbes.
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