Российские рыбаки поймали тунца весом около 200 килограммов

Российские рыбаки поймали неподалеку от Южных Курил огромного голубого тунца. Вес рыбы составил невероятных 184 килограмма.
Гигантская рыба попалась экипажу корабля "Бухта Наталии". Ее поместили в холодильник. Помимо тунца рыболовом удалось поймать еще 12 крупных рыб, суммарный вес которых составил более 2550 килограммов. Дальневосточные рыбаки признались, что такой улов является большим достижением.
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