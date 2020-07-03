Захватившего монастырь схиигумена лишили церковного сана

Церковный суд принял решение лишить опального священника Сергия (Романова) сана без его участия. Схиигумен в третий раз не пришел на заседание.



"Постановили признать схиигумена Сергия виновным в нарушении монашеских обетов, правил святых апостолов, священных канонов, <…> извергнуть схиигумена из священного сана", – заявили в церковном суде.

"Да, он сегодня лишен священного сана. Если он, не дай Бог, пойдет по этому пути дальше, то судьба у него незавидна. Но мы надеемся, что, не пребывая в священном сане, он может спасаться, молиться и находиться в церкви", – сказал протоиерей в одном из интервью.

Основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как заявил, что не верит в пандемию, и проклял всех, кто запрещает покидать дома. После того, как его отстранили от службы в церкви, он захватил монастырь и расставил по периметру здания казаков.