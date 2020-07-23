В Подмосковье нашли пакет с разложившимся трупом женщины

В деревне Большие Жеребцы городского округа Щелково обнаружили пакет с разложившимся трупом женщины. Ей было около 50 лет.

Эксперты считают, что женщина скончалась более месяца назад. Выясняются личность погибшей и обстоятельства ее смерти. Будет проведена судмедэкспертиза.