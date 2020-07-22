"Дни.ру" дарят подарки: сертификат в любой кинотеатр сети КАРО

Соскучились по кино? "Дни.ру" дарит возможность сходить в любой кинотеатр сети КАРО совершенно бесплатно.

Хотите сходить в кинотеатр нового поколения? Победитель сможет забрать два сертификата на бесплатный поход в кино вместе с другом.

Получите билет можно будет в киоске самообслуживания, установленном в том кинотеатре, в котором состоится демонстрация выбранного фильма



Чтобы получить сертификат, достаточно выполнить три простых условия:

Отметьте человека с которым хотел бы сходить в кино Подпишитесь на @dniru Поставь лайк этой публикации

Победитель будет выявлен с помощью генератора случайных чисел 27 июля.

Чем больше комментариев, тем больше шансов победить!