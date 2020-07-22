"Дни.ру" дарят подарки: сертификат в любой кинотеатр сети КАРО

Хотите сходить в кинотеатр нового поколения? Победитель сможет забрать два сертификата на бесплатный поход в кино вместе с другом.
Получите билет можно будет в киоске самообслуживания, установленном в том кинотеатре, в котором состоится
демонстрация выбранного фильма
Чтобы получить сертификат, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте человека с которым хотел бы сходить в кино
- Подпишитесь на @dniru
- Поставь лайк этой публикации
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ДАРИМ ПОДАРКИ❗️Победители (2 человека) получат по 2 сертификата на поход в кино �� ⠀ Все подробности читайте на сайте @dniru �� ⠀ Чтобы выиграть достаточно выполнить три простых условия: ▪️Отметьте человека с которым хотите пойти в кино ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Поставьте лайк этой публикации ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты будут 27 июля! ⠀ #розыгрыш #кино #билеты #призы
Победитель будет выявлен с помощью генератора случайных чисел 27 июля.
Чем больше комментариев, тем больше шансов победить!
Популярные темы форума
Почему уходят к молодым?
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Украинская кровь
Влюбился в маму друга
Напились на свадьбе изменила мужу
Как мужики так быстро находят замену?
Повелась на бабки
Хочу выйти замуж
Я люблю мужа сестры
Это Сочи или Армения???