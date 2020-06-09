Под Екатеринбургом мужчина на роликовых коньках насмерть сбил женщину

В городе Березовский Свердловской области катавшийся на роликовых коньках молодой человек насмерть сбил 81-летнюю женщину. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.



Парня запечатлели камеры. В настоящее время полиция устанавливает его личность. Известно, что инцидент произошел на велодорожке: виновник врезался в пенсионерку сзади, из-за чего та упала и ударилась головой. Через три дня она скончалась.