Под Екатеринбургом мужчина на роликовых коньках насмерть сбил женщину

В городе Березовский Свердловской области катавшийся на роликовых коньках молодой человек насмерть сбил 81-летнюю женщину. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
Парня запечатлели камеры. В настоящее время полиция устанавливает его личность. Известно, что инцидент произошел на велодорожке: виновник врезался в пенсионерку сзади, из-за чего та упала и ударилась головой. Через три дня она скончалась.
Популярные темы форума
Зачем Путин меняет Конституцию?
Русские
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Всё таки кто тут осведомительница
Почему у Путина снизился рейтинг?
Кто такой Клава??
Виталиночка стала копией 🐞 Монро ?
Почему женщина становится страшная
Хотите жить в Европе?
Не хочу большой бюст!