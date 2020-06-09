Ростуризм обозначил сроки начала курортного сезона в России

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что курортный сезон в России начнется с 1 июля 2020 года. Однако туристы по-прежнему должны будут соблюдать меры эпидемиологической безопасности.
Стоит отметить, что в Ассоциации туроператоров России ожидают повышения цен на проживание в гостиницах и отелях на фоне повышенного спроса на отдых внутри страны. Отправиться за границу россияне пока могут лишь для учебы, работы или лечения.
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