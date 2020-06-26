В Подмосковье вновь откроются спортивные объекты

С 1 июля в Московской области смогут возобновить работу спортивные объекты. Фитнес-центры, спортивные площадки и бассейны откроются для посетителей. Тем не менее работать они смогут только при соблюдении ряда требований.
К примеру, бассейны и спортивные центры могут быть заполнены посетителями не более чем на четверть. А на одной дорожке в бассейне или на стадионе смогут заниматься не более двух человек одновременно. При этом в групповых занятиях смогут участвовать не более 20 человек.
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