Когда в России пройдут школьные выпускные

В Министерстве просвещения России порекомендовали провести школьные выпускные 27 июня. Власти регионов должны будут сами решить, в каком формате пройдут вечера.
Для защиты здоровья учащихся большинство мероприятий состоятся в режиме онлайн. Очные выпускные пройдут в регионах, которые уже вышли на третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает Пятый канал.
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