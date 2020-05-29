Целый год не выдавала зарплату: в Подмосковье будут судить нерадивую бизнесвумен

В Пушкино будут судить директора фирмы, торгующей изделиями из древесины и стройматериалами. Нерадивая бизнесвумен целый год не выдавала заработную плату шести сотрудникам.
Следователи выяснили, что труд работников не оплачивался с февраля 2018 по февраль 2019 года. По версии правоохранителей, предприниматель присвоила эти деньги для погашения своих задолженностей. Ее долг перед подчиненными превысил один миллион рублей. Дело передано в суд.
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